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Рада лишила мандатов двух депутатов

Четверг, 15 марта 2018, 16:48
Рада лишила мандатов двух депутатов

Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия Людмилы Денисовой и Валерия Пацкана, в связи с назначением их на должности омбудсмена и главы Счетной палаты.

За это проголосовало большинство парламентариев.

После этого Денисова заявила, что подала заявление о прекращении ею членства в партии "Народный фронт" и принесла присягу в новой должности.

После этого глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что она может приступить к исполнению обязанностей уполномоченного по правам человека.

Также депутаты освободили от должности омбудсмена Валерию Лутковскую.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада назначила на должность уполномоченного по правам человека в Украине народного депутата от "Народного фронта" Людмилу Денисову, а также проголосовала за новый состав Счетной палаты и выбрала ее главой Валерия Пацкана.

Яна Миланова, УП
Темы: Верховная Рада
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