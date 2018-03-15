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Ще один колишній російський шпигун розповів про замах

Четвер, 15 березня 2018, 23:45

Екс-шпигун КДБ Борис Карпичков заявив про погрози на свою адресу, які він отримав за місяць до отруєння колишнього полковника ГРУ Росії Сергія Скрипаля.

Про це пише Радіо Свобода.

За словами Карпічкова, йому повідомили про те, що він сам і Скрипаль стануть об'єктами нападу.

Колишній співробітник КДБ зазначив, що отримав інформацію від надійного джерела в російських спецслужбах, однак не оцінив загрози серйозними, оскільки отримував їх і раніше. Карпичков підкреслив, що не був знайомий зі Скрипалем. Відповідальність за його отруєння, він поклав на російські спецслужби.

В інтерв'ю виданню New Zealand Herald Карпичков розповів про напад на нього в Новій Зеландії. Інцидент стався в 2007 році. Тоді невідомий кинув Карпічкову в обличчя порошок. За словами Карпічкова, після цього він відчув себе недобре. Пізніше лікар діагностував у нього грип. Карпічков стверджує, що пізніше у нього випало все волосся і він схуд на 30 кілограмів.

Поліція Нової Зеландії почала перевірку. Там підтвердили, що з 2006 по 2007 рік Карпичков, дійсно, знаходився в країні.

Карпічков був російським шпигуном в Латвії. У 1995 році він став передавати інформацію латвійській владі. У 1998 році колишнього співробітника КДБ розкрили і він втік до Лондона. За словами Карпічкова, в 2006 році йому погрожували і він поїхав до Нової Зеландії.

Як відомо, отруєних росіян - Скрипаля та його доньку Юлію - знайшли без свідомості в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня.

У Великобританії встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу "Новачок", яку розробляла Росія.

Великобританія вирішила вислати з країни 23 російських дипломатів, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна.

США, Великобританія, Франція і Німеччина виступили зі спільною заявою, в якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії про отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність.

Теми: РосіяВелика Британіяшпигунство
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