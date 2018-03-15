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Ещё один бывший российский шпион рассказал о покушении

Четверг, 15 марта 2018, 23:45

Экс-шпион КГБ Борис Карпичков заявил об угрозах в свой адрес, которые он получил за месяц до отравления бывшего полковника ГРУ России Сергея Скрипаля.

Об этом пишет Радио Свобода.

По словам Карпичкова, ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надёжного источника в российских спецслужбах, однако не счёл угрозы серьезными, так как получал их и раньше. Карпичков подчеркнул, что не был знаком со Скрипалём. Ответственность за его отравление, он возложил на российские спецслужбы.

В интервью изданию New Zealand Herald Карпичков рассказал о нападении на него в Новой Зеландии. Инцидент произошёл в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. По словам Карпичкова, после этого он почувствовал себя нехорошо. Позднее врач диагностировал у него грипп. Карпичков утверждает, что позднее у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Полиция Новой Зеландии начала проверку. Там подтвердили, что с 2006 по 2007 год Карпичков, действительно, находился в стране.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали и он уехал в Новую Зеландию.

Как известно, отравленных россиян - Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре города Солсбери в воскресенье, 4 марта.

В Великобритании установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом военного типа "Новичок", которое разрабатывала Россия.

Великобритания решила выслать из страны 23 российских дипломатов, потому что правительство считает РФ ответственной за отравление бывшего российского шпиона.

США, Великобритания, Франция и Германия выступили с совместным заявлением, в котором отметили, что отказ России ответить на вопрос Британии об отравлении экс-шпиона Скрипаля дополнительно указывает на ее ответственность.

Темы: РосcияВеликобританияшпионаж
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