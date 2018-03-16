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Гройсман готовий розірвати економічні угоди з Росією

П'ятниця, 16 березня 2018, 11:11

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російською Федерацією.

Про це він написав у Twitter.

"Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України", - сказав Гройсман.

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Українська правда

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Теми: Гройсманпрем'єрРосія
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