Гройсман готовий розірвати економічні угоди з Росією

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П'ятниця, 16 березня 2018, 12:11

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російською Федерацією.

Про це він написав у Twitter.

"Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України", - сказав Гройсман.

Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.

Українська правда
Теми: Гройсман прем'єр Росія
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