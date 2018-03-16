Гройсман готовий розірвати економічні угоди з Росією
П'ятниця, 16 березня 2018, 11:11
Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з Російською Федерацією.
Про це він написав у Twitter.
"Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з РФ. Росія має платити високу ціну за агресію проти України", - сказав Гройсман.
Раніше Міністерство закордонних справ України підготувало пропозиції про вихід із органів СНД та денонсацію договору про дружбу з Російською Федерацією.
Українська правда