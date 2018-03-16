Гройсман готов разорвать экономические соглашения с Россией

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Пятница, 16 марта 2018, 12:11

Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сказал Гройсман.

Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.

Украинская правда
Темы: Гройсман премьер Росcия
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