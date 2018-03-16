Гройсман готов разорвать экономические соглашения с Россией
Премьер Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров готов одобрить решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ.
Об этом он написал в Twitter.
"Правительство готово принять решение о расторжении программы экономического сотрудничества с РФ. Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - сказал Гройсман.
Ранее Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.