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Повне затишшя на лінії зіткнення протрималося добу – штаб АТО

П'ятниця, 16 березня 2018, 11:47

Повне затишшя на лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції протрималося добу.

Про це розповів речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк на брифінгу 16 березня.

За його словами, в зоні АТО минулої доби було зафіксовано 4 прицільних обстріли.

"Загалом у бік наших військових було випущено 14 ворожих мін калібру 82 міліметри", – зазначив Гуцуляк.

За його словами, сили АТО, дотримуючись Мінських угод та оголошеного з опівночі 5 березня всеохоплюючого перемир'я, вогонь у відповідь не відкривали

"Внаслідок ворожих обстрілі серед захисників України немає поранених або травмованих", - сказав полковник.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня, однак відтоді порушення режиму тиші з боку бойовиків НЗФ фіксувалися щодня. За цей період повідомлялось про 5 випадків загибелі українських бійців.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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