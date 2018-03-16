Я вам не віцеголовиха – Геращенко обурив сексизм Ляшка

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко у Верховної Ради дозволив собі сексистські висловлювання на адресу жінок-парламентарів, зокрема, віце-спікера Ірину Геращенко назвав "віцеголовихою".

Конфліктна ситуація виникла на ранковому засіданні, коли члени Радикальної партії перекрикували виступи інших депутатів.

"Спокійно виступити сьогодні могли тільки представники одної фракції. Це не є пристойним, коли перекрикуються і закрикуються інші виступаючі. Усі депутати рівні. Зараз право на репліку. Хоча я не хочу її давати. У вас колеги є вибір – залишатись людьми чи хамами", - сказала Геращенко.

На це Ляшко попросив не читати його фракції "мораль".

"Я просив би віцеголовиху не читати нам мораль. Ви закличте депутатів своєї фракції БПП до Ради, щоб працювали, як наші. Ваші депутати не ходять і отримують космічні зарплати. Ви закличте їх, і мораль читайте їм, а не нам", - сказав Ляшко.

Геращенко у свою чергу закликала жінок-парламентарів написати звернення до Ляшка, щоб він не дозволяв собі сексизму.

"Ляшко... сьогодні упродовж тільки години присутніх жінок-депутаток назвав "віцеголовиха", "актриса" і іншими принизливими абсолютно речами. Це сексизм. Це сексизм, який ви собі не дозволяєте до ваших колег. Я вам не "віцеголовиха". Я заступник перший голови ВР. І не принижуйте український парламент", - підсумувала Геращенко.

Як відомо, Ляшко не вперше дозволяє собі подібні висловлювання.

У січні він у прямому ефірі, згадуючи віце-прем’єра з питань Євроінтеграції Іванну Клімпуш-Цинцадзе, назвав її "Клімпуш... Цицькадзе" і, замість вибачитися, просто посміявся з цього.