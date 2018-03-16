Я вам не вицеголовиха – Геращенко возмутил сексизм Ляшко

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Верховной Раде позволил себе сексистские высказывания в адрес женщин-парламентариев, в частности, вице-спикера Ирину Геращенко назвал "вицеголовихой".

Конфликтная ситуация возникла на утреннем заседании, когда члены Радикальной партии перекрикивали выступления других депутатов.

"Спокойно выступить сегодня могли только представители одной фракции. Это не прилично, когда перекрикиваются и закрикиваются другие выступающие. Все депутаты равны. Сейчас право на реплику. Хотя, я не хочу ее давать. У вас коллеги есть выбор – оставаться людьми или хамами" , - сказала Геращенко.

На это Ляшко попросил не читать его фракции "мораль".

"Я просил бы вицеголовиху не читать нам мораль. Вы призовите депутатов своей фракции БПП в Раду, чтобы работали, как наши. Ваши депутаты не ходят и получают космические зарплаты. Вы призовите их, и мораль читайте им, а не нам", - сказал Ляшко.

Геращенко в свою очередь призвала женщин-парламентариев написать обращение к Ляшко, чтобы он не позволял себе сексизма.

"Ляшко ... сегодня в течение только часа присутствующих женщин-депутаток назвал "вицеголовиха", "актриса" и другими унизительными абсолютно вещами. Это сексизм. Это сексизм, который вы себе не позволяете к вашим коллегам. Я вам не "вицеголовиха". Я заместитель первый председателя ВР. И не унижайте украинский парламент", - подытожила Геращенко.

Как известно, Ляшко не впервые позволяет себе подобные высказывания.

В январе он в прямом эфире, вспоминая вице-премьера по вопросам евроинтеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе, назвал ее "Климпуш ... Цицькадзе" и, вместо того, чтобы извиниться, просто посмеялся над этим.

20 декабря 2017 года Ляшко уже употреблял в Раде слово "головиха" по отношению к Геращенко.

На это она ответила: "Если вы используете феминитивы, то будет не "головиха", а "пани голово". "Головиха" – это где-то у вас там, где бегают коровы, в другом месте".

Ляшко же в свою очередь сказал: "Пани Ирина, с большим уважением к вам, но, когда вы с высокой парламентской трибуны все время рассказываете: где-то там коровы бегают, где-то там "головихи" бегают, – я просил бы вас с большим уважением относиться к людям труда, к селянам".

На это Геращенко вспомнила "предвыборные" вилы Ляшко:

"Думаю, в этом зале нет человека, который бы не любил украинскую корову, не уважал украинскую женщину, которая работает в селе. И, кстати, большинство глав сельских советов – это женщины. Но это головы, а не "головихи" сельских советов. Поэтому еще раз от имени всех женщин – голов сельских советов я обращаюсь к вам с требованием называть их уважительно: "головы". А "головихи" – это в вашем каком-то иллюзорном мире, где коровы бегают от мужчин с вилами, они их точно боятся".

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