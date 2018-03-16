Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.



Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины", – напомнил он.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов полагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", – заявил президент.

По словам главы государства теперь "уже и юридически АТО завершается". Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.



Формат антитерористичної операції буде змінено на операцію Об’єднаних сил.



Керівництво силами і засобами Збройних Сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів, залучених до виконання цих завдань, покладатиметься на Командувача об’єднаних сил. — Петро Порошенко (@poroshenko) March 16, 2018

Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был командующим войсками оперативного командования "Восток".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".



Начало и завершение мероприятий будут определяться отдельными решениями президента.



В свою очередь Раде предоставлено право принимать решения президента об использовании ВСУ во время реализации мероприятий.



Полномочия по управлению военными и правоохранительными подразделениями на Донбассе переходят от СБУ к Генеральному штабу, который возглавляет Вооруженные Силы Украины.



Для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями, привлекаемыми для проведения мероприятий по обеспечению нацобороны и отпору вооруженной агрессии вводится новая должность командующего объединенных сил.



Командующий объединенных сил назначается президентом по представлению начальника Генштаба. Его полномочия также должны быть отдельно определены соответствующим решением президента.



В его подчинении будет Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил, положение о котором будут также определены решением президента.



В штаб войдут все рода Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которые будут находиться на территории проведения мероприятий по нацбезопасности до вывода оккупационных войск.