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Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Пятница, 16 марта 2018, 15:31
Порошенко назначил командующего Объединенных сил

Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенных сил.

Об этом он сказал, пребывая с визитом в зоне АТО в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"По моей инициативе Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Этим документом создана новая правовая основа для отпора вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе – и для восстановления территориальной целостности Украины", – напомнил он.

"Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего объединенных сил. На эту должность я решил назначить генерал-лейтенанта Сергея Наева", – заявил президент.

 

По словам главы государства теперь "уже и юридически АТО завершается". Формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил.

Наев 7 марта 2018 года был назначен заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины.

До этого проходил службу в должности начальника штаба - первого заместителя командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2016 году был командующим войсками оперативного командования "Восток".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

20 февраля закон подписал президент, а 26 февраля он вступил в силу.

Больше о законе о реинтеграции читайте в материале: Именем Порошенко. Изменит ли войну закон о деоккупации Донбасса

Нововведением законопроекта стало фактическое переформатирование АТО в "меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ".

Начало и завершение мероприятий будут определяться отдельными решениями президента.

В свою очередь Раде предоставлено право принимать решения президента об использовании ВСУ во время реализации мероприятий.

Полномочия по управлению военными и правоохранительными подразделениями на Донбассе переходят от СБУ к Генеральному штабу, который возглавляет Вооруженные Силы Украины.

Для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями, привлекаемыми для проведения мероприятий по обеспечению нацобороны и отпору вооруженной агрессии вводится новая должность командующего объединенных сил.

Командующий объединенных сил назначается президентом по представлению начальника Генштаба. Его полномочия также должны быть отдельно определены соответствующим решением президента.

В его подчинении будет Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил, положение о котором будут также определены решением президента.

В штаб войдут все рода Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которые будут находиться на территории проведения мероприятий по нацбезопасности до вывода оккупационных войск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: армияАТОПорошенко
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