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Порошенко: 9 грам свинцю припасемо для кожного, хто нападе

П'ятниця, 16 березня 2018, 17:55

Україна готова дати відсіч Росії, якщо РФ наважиться на інтервенцію.

Про це заявив президент Петро Порошенко в Краматорську, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нас кілька десятків років присипляли колисковими про миролюбну Росію і робили це з однією метою, щоб ми з вами не були готові до російського нападу. Але я заявляю: подібна помилка більше ніколи не повториться - нехай Росія знає, що ми готові і до відсічі, і 9 грам свинцю припасемо для кожного, хто прийде до нас з мечем", - сказав він.

Порошенко зазначив, що в 2014 році РФ розмістила і реорганізувала свої сили уздовж кордону України так, щоб "підтримати швидке механізоване вторгнення, як з півночі, так і зі сходу України - кілька механізованих дивізій повністю готові до інтервенції".

За словами Порошенка, в даний час до складу російських окупаційних військ на сході України входять два армійські корпуси зі штатною чисельністю 35,5 тисяч осіб, які безпосередньо підпорядковані оперативному командуванню на базі 8-ї армії Південного військового округу РФ, де командні посади займають штатні кадрові офіцери російських ВС.

Глава держави підкреслив, що на окупованій території 700 танків, понад тисячу бронемашин, понад тисячу артилерійських систем і 300 реактивних систем залпового вогню.

"І вся ця армада поставлена ​​з Росії", - додав Порошенко.

Він також заявив, що найманців, які воюють проти України, "готують в російських навчальних центрах в окупованому Криму, в Ростовській і Білгородській областях", а на окупованих територіях Донецької та Луганської областях створені полігони для навчань.

Як відомо, у п'ятницю президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем об'єднаних сил.

Теми: ПорошенкоРосіяДонбас
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