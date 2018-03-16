Порошенко: 9 грамм свинца припасем для каждого, кто нападет

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Пятница, 16 марта 2018, 18:55

Украина готова дать отпор России, если РФ решится на интервенцию.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в Краматорске, передает "Интерфакс-Украина".

"Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится - пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и 9 грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", - сказал он.

Порошенко отметил, что в 2014 году РФ разместила и реорганизовала свои силы вдоль границы Украины так, чтобы "поддержать быстрое механизированное вторжение, как с севера, так и с востока Украины - несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции".

По словам Порошенко, в настоящее время в состав российских оккупационных войск на востоке Украины входят два армейских корпуса со штатной численностью 35,5 тыс. человек, которые непосредственно подчинены оперативному командованию на базе 8-й армии Южного военного округа РФ, где командные должности занимают штатные кадровые офицеры российских ВС.

Глава государства подчеркнул, что на оккупированной территории 700 танков, более тысячи бронемашин, более тысячи артиллерийских систем и 300 реактивных систем залпового огня.

"И вся эта армада поставлена ​​из России", - добавил Порошенко.

Он также заявил, что наемников, которые воюют против Украины, "готовят в российских учебных центрах в оккупированном Крыму, в Ростовской и Белгородской областях", а на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях созданы полигоны для учений.

Как известно, в пятницу президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наев командующим объединенных сил.

Темы: Порошенко Росcия Донбасс
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