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Охоронець Медведчука не визнає вини у побитті журналістів "Схем"

П'ятниця, 16 березня 2018, 18:29

Охоронець Віктора Медведчука, якого звинувачують у побитті журналістів "Схем", не визнає свою вину.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

16 березня Солом’янський районний суд Києва почав розгляд по суті справи за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми".

Під час цього засідання охоронець не визнав свою вину.

Крім того, у суді визначили черговість вивчення матеріалів справи, порядок дослідження доказів та виступу сторін.

Суддя Оксана Криворот призначила наступне засідання на 3 травня.

Як відомо, чотирьом охоронцям Віктора Медведчука підготували підозри про побиття журналістів програми "Схеми". Пізніше одному з них підозру оголосили.

Журналісти програми "Схеми" опублікували відео інциденту, який стався 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту "Київ".

Знімальна група у складі журналістів Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка і оператора Кирила Лазаревича (псевдо Бен Ціон Лазаревич) чекала на приліт із Росії Віктора Медведчука.

Проте їм завадили: журналістів штовхали, били, відбирали камеру. Вони впевнені, що напад вчинили охоронці Медведчука.

Водночас юристи Медведчука звернулися до суду з вимогою зобов’язати Нацполіцію відкрити провадження щодо втручання журналістів у приватне життя бізнесмена. "Схеми" розцінюють це як тиск.

Теми: ЗМІМедведчуккриміналскандалмедіа
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