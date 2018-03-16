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Охранник Медведчука не признает вины в избиении журналистов "Схем"

Пятница, 16 марта 2018, 18:29

Охранник Виктора Медведчука, которого обвиняют в избиении журналистов "Схем", не признает свою вину.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

16 марта Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение по существу дела по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".

Во время этого заседания охранник не признал свою вину.

Кроме того, в суде определили очередность изучения материалов дела, порядок исследования доказательств и выступления сторон.

Судья Оксана Криворот назначила следующее заседание на 3 мая.

Как известно, четырем охранникам Виктора Медведчука подготовили подозрения об избиении журналистов программы "Схемы". Позднее одному из них подозрение объявили.

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео инцидента, который произошел 7 ноября возле VIP-терминала аэропорта "Киев".

Съемочная группа в составе журналистов Михаила Ткача и Ярослава Бондаренко, а также оператора Кирилла Лазаревича (псевдо Бен Цион Лазаревич) ожидала прилета из России Виктора Медведчука.

Однако им помешали: журналистов толкали, били, отбирали камеру. Они уверены, что нападение совершили охранники Медведчука.

В то же время юристы Медведчука обратились в суд с требованием обязать Нацполицию открыть производство о вмешательстве журналистов в частную жизнь бизнесмена. "Схемы" расценивают это как давление.

Темы: СМИМедведчуккриминалскандалмедиа
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