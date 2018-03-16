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РФ розраховує на оцінку ООН і ОБСЄ щодо недопуску росіян до дипустанов під час виборів

П'ятниця, 16 березня 2018, 19:31

У міністерстві закордонних справ Росії розраховують, що ООН і ОБСЄ оцінять дії України стосовно недопуску росіян до дипустанов під час виборів.

Про це йдеться у заяві відомства.

"Розраховуємо, що дії Києва отримають принципову оцінку ООН, ОБСЄ та інших авторитетних міжнародних структур", - йдеться у повідомленні.

У відомстві заявляють, що рішення української влади є "безпрецедентним" і воно "не викликає нічого крім обурення".

"Вжиті кроки суперечать не тільки Віденським конвенціям про дипломатичні і консульські зносини, а й міжнародним правозахисним нормам, зокрема, положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року", - стверджують у російському МЗС.

Як відомо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив тимчасово повіреному у справах Російської Федерації в Україні, що 18 березня до дипустанов РФ для голосування допускатимуться виключно особи з дипломатичним статусом.

Раніше "Національні дружини" заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в Україні.

На своїй сторінці у Facebook організація заявила, що "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та коридор ганьби".

У Росії заявили, що вимагають від Києва забезпечити безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Українська правда

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Теми: РосіявибориУкраїна
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