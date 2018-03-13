Росія просить Київ захистити росіян, які підуть вибирати президента РФ

Росія вимагає від Києва забезпечити безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Про це йдеться у заяві МЗС Росії.

У заяві йдеться про "забезпечення безпеки посольства Росії в Києві, російських генеральних консульств у Харкові, Одесі та Львові, недопущення створення будь-яких перешкод для їх повноцінного функціонування та вільного відвідування громадянами Росії".

Як відомо, "Національні дружини" заявили, що не допустять проведення голосування на виборах президента Росії в Україні.

На своїй сторінці у Facebook організація заявила, що "кремлівських виборців чекатимуть заблоковані будівлі та коридор ганьби".

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову про звернення нардепів до парламентів інших країн щодо невизнання і бойкотування виборів президента Російської Федерації в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликає жителів окупованого Криму не брати участь і не допомагати в організації виборів президента Росії.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що вчетверте братиме участь у виборах президента.