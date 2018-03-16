РФ рассчитывает на оценку ООН и ОБСЕ из-за недопуска россиян в дипучреждения во время выборов

В министерстве иностранных дел России рассчитывают, что ООН и ОБСЕ оценят действия Украины относительно недопущения россиян в дипучреждения во время выборов.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что решение украинской власти является "беспрецедентным" и оно "не вызывает ничего кроме возмущения".

"Принятые шаги противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", - утверждают в российском МИД.

Как известно, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил временно поверенному в делах Российской Федерации в Украине, что 18 марта в дипучреждения РФ для голосования будут допускаться исключительно лица с дипломатическим статусом.

Ранее "Национальные дружины" заявили, что не допустят проведения голосования на выборах президента России в Украине.

На своей странице в Facebook организация заявила, что "кремлевских избирателей будут ждать заблокированные здания и коридор позора".

В России заявили, что требуют от Киева обеспечить безопасность для россиян, которые 18 марта примут участие в выборах президента РФ на территории Украины.