У Криму суд закінчив слідчі дії у "справі 26 лютого" – адвокат

Підконтрольний РФ Центральний райсуд Сімферополя закінчив судове слідство у "справі 26 лютого".

Про це 16 березня повідомив адвокат Едем Семедляєв, передає "Крим.Реалії".

"Мною заявлено клопотання про виключення протоколу допиту в зв'язку з тим, що документи були складені без перекладача. Адвокат Олександр Солодков заявив клопотання про перегляд інтерв'ю Сергія Аксьонова, де він висловлювався про події 26 лютого. В обох випадках суд відмовив. На цьому судове слідство закінчилося", – підкреслив Семедляєв.

За словами адвоката, наступне засідання, на якому почнуться дебати, призначене на 28 березня.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо – по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу – Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня 2017 року Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.