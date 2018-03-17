Подконтрольный РФ Центральный райсуд Симферополя закончил судебное следствие по "делу 26 февраля".

Об этом 16 марта сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

"Мною заявлено ходатайство об исключении протокола допроса в связи с тем, что документы были составлены без переводчика. Адвокат Александр Солодков заявил ходатайство о пересмотре интервью Сергея Аксенова, где он высказывался о событиях 26 февраля. В обоих случаях суд отказал. На этом судебное следствие закончилось", – подчеркнул Семедляев.

По словам адвоката, следующее заседание, на котором начнутся дебаты, назначено на 28 марта.

Как известно, 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.