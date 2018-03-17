В Крыму суд закончил следственные действия по "делу 26 февраля" – адвокат

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Суббота, 17 марта 2018, 03:40

Подконтрольный РФ Центральный райсуд Симферополя закончил судебное следствие по "делу 26 февраля".

Об этом 16 марта сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает "Крым.Реалии".

"Мною заявлено ходатайство об исключении протокола допроса в связи с тем, что документы были составлены без переводчика. Адвокат Александр Солодков заявил ходатайство о пересмотре интервью Сергея Аксенова, где он высказывался о событиях 26 февраля. В обоих случаях суд отказал. На этом судебное следствие закончилось",  подчеркнул Семедляев.

По словам адвоката, следующее заседание, на котором начнутся дебаты, назначено на 28 марта.

Как известно, 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября 2017 года Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.

Темы: Крым крымские татары Росcия
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