РФ розв'язала нову гонку озброєнь і є найбільшою загрозою - Горбулін

Росія за правління діючого президента Володимира Путіна є найбільшою та і безпосередньою загрозою.

Про це у своїй статті на DT.ua зазначає радник президента, директор Національного інституту стратегічних досліджень, член політичної підгрупи ТКГ у Мінську Володимир Горбулін.

Він зазначив, що у своїй промові перед Федеральними зборами Путін повністю перекреслив горбачовську "політику нового мислення" про припинення холодної війни із Заходом, відмову від гонки озброєнь і демократичні перетворення: тепер пріоритети протилежні - гонка озброєнь, початок холодної війни, консервування "стабільності" як вищої цінності.

"Діяльність РФ, пов'язана зі зростанням витрат на армію, формуванням нових дивізій на кордоні наших країн, модернізацією військової інфраструктури - призводить до нової мілітаризації євразійського простору. Як наслідок, зростають витрати на оборону країн регіону та глобальних суб'єктів, розгортаються додаткові військові контингенти й нові системи озброєнь", - зазначає він.

Однак мілітаризація, за словами Горбуліна, - один із наслідків проблеми втрати довіри між державами, Балто-Чорноморського регіону зокрема.

"Чого можна очікувати на міжнародному рівні від змін, пов'язаних із втратою довіри? Пріорітетна загроза - зростання націоналізму та популізму у політиці... Росія ... змогла максимально посприяти глобальній деконструкції довіри як ключової цінності у міжнародних відносинах та зруйнувати базу багатьох альянсів та спільну глобальну безпеку", - пише Горбулін.

Він нагадав, що у промові Путіна прозвучали тези, що "СРСР" і "Росія" - одне й те ж саме і що Росія втратила у 1991 р. "23,8% території, 48,5% населення, 41% валового суспільного продукту, 39,4% промислового потенціалу, 44,6% військового потенціалу у зв'язку з розділенням Збройних сил СРСР між колишніми союзними республіками".

"Навряд це можна тлумачити якось інакше, крім як виклик, кинутий усьому пострадянському простору. Під ударом - абсолютно всі країни колишнього СРСР і що саме на їх повернення будуть спрямовані зусилля Путіна найближчими роками", - зазначає Горбулін.

На його думку, країни Балто-Чорноморського регіону навряд чи зможуть вистояти перед новими викликами без відновлення довіри.

"Для країн регіону оптимальний шлях розвитку - єдність і підвищена активність у сферах міжнародних відносин, безпеки, економіки, енергетики та інформаційної політики. У той час як спроби покластися на сильніших і впливовіших союзників, на системи глобальної колективної безпеки, на перевірені роками інтеграційні об'єднання — небезпечний шлях", - заявляє експерт.

За словами Горбуліна, у Балто-Чорноморського регіону "є дуже добрі перспективи стати новим епіцентром вільного й інтенсивного обороту товарів, робочої сили, капіталів та ідей", а механізмами зближення можуть бути вже наявні форми субрегіональної інтеграції, нові структури регіонального партнерства та посилення військово-політичного співробітництва.

Відправними ж точками для пошуку нових підходів до вирішення ситуації на Донбасі мають стати відсутність прогресу в імплементації Мінських домовленостей та просування ідеї про відправку миротворчої місії ООН у зону конфлікту, вважає Горбулін.