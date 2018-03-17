РФ - самая большая угроза и начала новую гонку вооружений - Горбулин

Россия в период правления действующего президента Владимира Путина является крупнейшей и непосредственной угрозой.

Об этом в своей статье для ZN.ua отмечает советник президента, директор Национального института стратегических исследований, член политической подгруппы ТКГ в Минске Владимир Горбулин.

Он отметил, что в своей речи перед Федеральным собранием Путин полностью перечеркнул горбачевскую "политику нового мышления" о прекращении холодной войны с Западом, об отказе от гонки вооружений и демократических преобразованиях: теперь приоритеты противоположные - гонка вооружений, начало холодной войны, консервирование "стабильности" как высшей ценности.

"Деятельность РФ - связанная с ростом расходов на армию, формированием новых дивизий на границе наших стран, модернизацией военной инфраструктуры - приводит к новой милитаризации евразийского пространства. Как следствие, растут расходы на оборону стран региона и глобальных субъектов, разворачиваются дополнительные военные контингенты и новые системы вооружений", - отмечает он.

Однако милитаризация, по словам Горбулина, - одно из последствий проблемы утраты доверия между государствами, Балто-Черноморского региона в частности.

"Чего можно ожидать на международном уровне от изменений, связанных с утратой доверия? Приоритетная угроза - рост национализма и популизма в политике ... Россия...смогла максимально способствовать глобальной деконструкции доверия как ключевой ценности в международных отношениях и разрушить базу многих альянсов и совместной глобальной безопасности", - пишет Горбулин.

Он напомнил, что в речи Путина прозвучали тезисы, что "СССР" и "Россия" - одно и то же и что Россия потеряла в 1991 году "23,8% территории, 48,5% населения, 41% валового продукта, 39,4% промышленного потенциала, 44,6% военного потенциала в связи с разделением Вооруженных сил СССР между бывшими союзными республиками".

"Вряд ли это можно толковать как-то иначе, кроме как вызов, брошенный всему постсоветскому пространству. Под ударом - абсолютно все страны бывшего СССР и именно на их возвращение будут направлены усилия Путина в ближайшие годы", - отмечает Горбулин.

По его мнению, страны Балто-Черноморского региона вряд ли смогут выстоять перед новыми вызовами без восстановления доверия.

"Для стран региона оптимальный путь развития - единство и повышенная активность в сферах международных отношений, безопасности, экономики, энергетики и информационной политики. В то время как попытки положиться на сильных и влиятельных союзников, на системы глобальной коллективной безопасности, на проверенные годами интеграционные объединения - опасный путь", - заявляет эксперт.

По словам Горбулина, у Балто-Черноморского региона "очень хорошие перспективы стать новым эпицентром свободного и интенсивного оборота товаров, рабочей силы, капиталов и идей", а механизмами сближения могут быть уже имеющиеся формы субрегиональной интеграции, новые структуры регионального партнерства и усиление военно-политического сотрудничества.

Вместе с тем отправными точками для поиска новых подходов к решению ситуации на Донбассе должны стать отсутствие прогресса в осуществлении Минских договоренностей и продвижение идеи об отправке миротворческой миссии ООН в зону конфликта.