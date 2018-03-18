Грицак про таємний ізолятор СБУ: не лийте воду на чужі жорна

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що не бачив фільм-розслідування Громадського щодо таємного ізолятора СБУ, але вкотре заперечив факт його існування.

Про це він сказав на Майдані Незалежності, відповідаючи на питання Громадського.

"Ні, я, на жаль, не бачив цього фільму, але я переконаний в тому, що у Служби немає таємних ізоляторів. І це правда", — сказав він.

Голова СБУ також пообіцяв подивитись фільм-розслідування.

"Якщо хтось хоче поливати воду на жорна, які працюють не на Україну, то мені це не зовсім подобається. В Україні йде війна, якщо ви знаєте", — додав Грицак.

Як повідомлялося, 15 березня "Громадське" опублікувало фільм-розслідування, який свідчить про фунціонування ізолятора Харківського управління СБУ, який офіційно не працює.

Журналісти побували в ізоляторі та перевірили детальні свідчення чоловіків, які стверджують, що там утримувалися.

Як відомо, у травні 2016 року делегація підкомітету ООН з попередження катувань призупинила свій візит до України через те, що її не допустили у місця, де, за її підозрою, працівники СБУ можуть незаконно утримувати людей.

29 серпня правозахисники Amnesty International і Human Rights Watch у доповіді повідомили про звільнення 13 осіб з "таємної в'язниці" СБУ в Харкові.

Того ж дня керівник апарату глави СБУ Сергій Ткачук назвав цю інформацію неправдивою, але пообіцяв її перевірку.

10 вересня повідомлялося, що делегація підкомітету ООН з питань запобігання катуванням отримала доступ до усіх приміщень СБУ у різних регіонах країни і документів утримуваних осіб.

У свою чергу, СБУ заявила, що бойовики на Донбасі облаштували 8 катівень.