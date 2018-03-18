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Грицак о тайном изоляторе СБУ: Не лейте воду на чужие жернова

Воскресенье, 18 марта 2018, 13:25
Грицак на Майдане 18 марта
Фото Богдана Кутепова, Громадське

Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что не видел фильм-расследование Громадського относительно тайного изолятора СБУ, но еще раз опроверг факт его существования.

Об этом он сказал на Майдане Независимости, отвечая на вопрос Громадського.

"Нет, я, к сожалению, не видел этого фильма, но я убежден в том, что у Службы нет тайных изоляторов. И это правда", - сказал он.

Председатель СБУ также пообещал посмотреть фильм-расследование.

"Если кто-то хочет поливать воду на жернова, которые работают не на Украину, то мне это не совсем нравится. В Украине идет война, если вы знаете", - добавил Грицак.

Как сообщалось, 15 марта "Громадське" опубликовало фильм-расследование, свидетельствующее о функционировании изолятора Харьковского управления СБУ, который официально не работает.

Журналисты побывали в изоляторе и проверили подробные показания мужчин, которые утверждают, что там содержались.

Как известно, в мае 2016 года делегация подкомитета ООН по предотвращению пыток приостановила свой визит в Украину из-за того, что ее не допустили в места, где, по ее подозрениям, работники СБУ могут незаконно удерживать людей.

29 августа правозащитники Amnesty International и Human Rights Watch, в своем докладе сообщили об освобождении 13 человек из "тайной тюрьмы" СБУ в Харькове.

В тот же день руководитель аппарата главы СБУ Сергей Ткачук назвал эту информацию неправдивой, но пообещал ее проверку.

10 сентября сообщалось, что делегация подкомитета ООН по вопросам предотвращения пыток получила доступ ко всем помещениям СБУ в разных регионах страны и документам удерживаемых лиц.

В свою очередь, СБУ заявила, что боевики на Донбассе имеют 8 пыточных.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГрицакСБУСМИ
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