Телеканал Пінчука також показав карту без Криму: "Неприємна технічна помилка"
В ефірі телеканал "СТБ" з'явилося графічне зображення карти України, на якому була відсутня територія Криму.
Таке зображення глядачі побачили 16 березня в ефірі програми "Холостяк".
На телеканалі заявили, що проведуть службове розслідування, після чого буде зроблено "кадрові висновки і решення".
"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі від 16 березня - некоректне графічне зображення карти України. Дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - йдеться у заяві телеканалу на Facebook-сторінці.
Представники СТБ зазначили, що помилку "оперативно виправили у всіх відео на офіційних сторінках каналу".
У заяві зазначено, що телеканал не знімає з себе відподвідальності за ситуацію.
"Знаходити "цапа відбувайла" і цим знімати з себе відповідальність вважаємо недоречним... Крим - це територія України, тимчасово окупована іншою державою. Це наша позиція, яку ми зазначали багато разів", - заявили на СТБ у коментарях до публікації.
Як відомо, напередодні телеканал "UA: Перший" також показав карту України без Криму та заявив, що глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками через технічну помилку. На карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову.