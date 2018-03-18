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Телеканал Пінчука також показав карту без Криму: "Неприємна технічна помилка"

Неділя, 18 березня 2018, 18:30

В ефірі телеканал "СТБ" з'явилося графічне зображення карти України, на якому була відсутня територія Криму. 

Таке зображення глядачі побачили 16 березня в ефірі програми "Холостяк". 

На телеканалі заявили, що проведуть службове розслідування, після чого буде зроблено "кадрові висновки і решення".

 
16 березня "СТБ" показав карту України без Криму 
 

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі від 16 березня - некоректне графічне зображення карти України. Дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - йдеться у заяві телеканалу на Facebook-сторінці. 

Представники СТБ зазначили, що помилку "оперативно виправили у всіх відео на офіційних сторінках каналу". 

У заяві зазначено, що телеканал не знімає з себе відподвідальності за ситуацію. 

"Знаходити "цапа відбувайла" і цим знімати з себе відповідальність вважаємо недоречним... Крим - це територія України, тимчасово окупована іншою державою. Це наша позиція, яку ми зазначали багато разів", - заявили на СТБ у коментарях до публікації. 

Як відомо, напередодні телеканал "UA: Перший" також показав карту України без Криму та заявив, що глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками через технічну помилку.  На карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову. 

Українська правда

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Теми: КриманексіятелебаченняЗМІ
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