Телеканал Пінчука також показав карту без Криму: "Неприємна технічна помилка"

"Телеканал СТБ приносить свої вибачення за неприпустиму помилку, яка сталася у програмі від 16 березня - некоректне графічне зображення карти України. Дане зображення є неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України, бо Крим – це Україна!", - йдеться у заяві телеканалу на Facebook-сторінці.

Представники СТБ зазначили, що помилку "оперативно виправили у всіх відео на офіційних сторінках каналу".

У заяві зазначено, що телеканал не знімає з себе відподвідальності за ситуацію.