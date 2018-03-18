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Телеканал Пинчука тоже показал карту без Крыма: "Неприятная техническая ошибка"

Воскресенье, 18 марта 2018, 18:30

В эфире телеканал "СТБ" появилось графическое изображение карты Украины, на котором отсутствовала территория Крыма.

Такое изображение зрители увидели 16 марта в эфире программы "Холостяк".

На телеканале заявили, что проведут служебное расследование, после чего будут сделаны "кадровые выводы и решения". 

16 марта
16 марта "СТБ" показал карту Украины без Крыма
 

"Телеканал СТБ приносит свои извинения за недопустимую ошибку, которая произошла в программе от 16 марта - некорректное графическое изображение карты Украины. Данное изображение является неприятной для нас технической ошибкой и ни в коем случае не является официальной позицией канала СТБ о госграницах Украины, потому что Крым - это Украина", - говорится в заявлении телеканала на Facebook-странице.

Представители СТБ отметили, что ошибку "оперативно исправили во всех видео на официальных страницах канала".

В заявлении указано, что телеканал не снимает с себя ответственности за ситуацию.

"Находить "козла отпущения" и этим снимать с себя ответственность считаем неуместным ... Крым - это территория Украины, временно оккупированная другим государством. Это наша позиция, о которой мы заявляли много раз", - заявили на СТБ в комментариях к публикации.

Как известно, накануне телеканал "UA: Первый" также показал карту Украины без Крыма и заявил, что зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками из-за технической ошибки. На карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова.

Украинская правда
Темы: КрыманнексиятелевидениеСМИ
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