У Сирії збили Су-24 армії Асада

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Понеділок, 19 березня 2018, 01:52

Сирійські повстанці заявили, що, збили бомбардувальник Су-24 сил армії Асада в районі Східний Каламун.

Про це повідомляє новинний портал Аl Masdar.

Відеозапис падіння літака опубліковано пов'язаними з-повстанцями обліковими записами в соціальних мережах.

Як зазначається, доля пілота невідома, але за повідомленнями, збитий із зенітного кулемета літак впав на території, контрольованій сирійською армією.

Портал повідомляє також, що угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" оголосила про новий наступ на сирійську армію в Східному Каламун.

Угруповання складається з бригад Джейш аль-Іслам, Усуд аль-Шаріат і Ахмад аль-Абдо.

Як відомо, 6 березня в Сирії під час заходу на посадку в районі бази Хмеймім розбився російський військово-транспортний літак Ан-26. Всі 39 осіб, що знаходилися на борту, загинули. Бригада Джейш аль-Іслам заявила, що літак був збитий.

На початку лютого повідомлялося, що в районі, який знаходиться під контролем повстанців, недалеко від Ідліб на півночі Сирії, був збитий російський штурмовик Су-25.

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Теми: Сирія
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