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В Сирии сбили Су-24 армии Асада

Понедельник, 19 марта 2018, 00:52

Сирийские повстанцы заявили, что, сбили бомбардировщик Су-24 сил армии Асада в районе Восточный Каламун.

Об этом сообщает новостной портал Аl Masdar.

Видеозапись крушения самолета опубликована связанными с-повстанцами учетными записями в социальных сетях.

Как отмечается, судьба пилота неизвестна, но по сообщениям, сбитый из зенитного пулемета самолет упал на территории, контролируемой сирийской армией.

Портал сообщает также, что группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" объявила о новом наступлении на сирийскую армию в Восточном Каламуне.

Группировка состоит из бригад Джейш аль-Ислам, Усуд аль-Шариат и Ахмад аль-Абдо.

Как известно, 6 марта в Сирии при заходе на посадку в районе базы Хмеймим разбился российский военно-транспортный самолет Ан-26. Все 39 человек, находившихся на борту, погибли. Бригада Джейш аль-Ислам заявила, что самолет был сбит.

В начале февраля сообщалось, что в районе, который находится под контролем повстанцев, недалеко от Идлиба на севере Сирии, был сбит российский штурмовик Су-25.

Темы: Сирия
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