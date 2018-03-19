Клімкін закликав ЄС запровадити санкції проти Шредера

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Понеділок, 19 березня 2018, 03:59

Важливо запровадити санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном, зокрема, Герхарда Шредера - найважливішого лобіста Путіна в усьому світі.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив газеті Bild, пише DW.com.

У світлі наростаючої напруги між західними країнами і Росією Клімкін закликав запровадити санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера. За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном.

"Герхард Шредер - найважливіший лобіст Путіна у всьому світі. Тому слід перевірити, яким чином в цій ситуації може діяти Євросоюз", - підкреслив глава українського МЗС.

Після того, як в 2005 році Шредер залишив пост канцлера ФРН, він став головою наглядової ради проекту "Північний потік". Пізніше політик очолив і раду компанії "Північний потік-2", а також раду директорів компанії "Роснефть".

Як відомо, проект "Північний потік-2"  передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Керівники парламентів Польщі, Литви і Латвії підписали у Вільнюсі лист про те, що газопровід "Північний потік -2" спрямований на енергетичне узалежнення держав ЄС від Росії.

Уряд Німеччини підтримує будівництво газопроводу. Нещодавно канцлерка Ангела Меркель заявила, що проект слід розглядати з економічної, а не політичної точки зору.

Читайте також: "Північний потік-2" шкодить Європі: звернення німецьких депутатів".

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Теми: газ Росія Путін Клімкін
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