Климкин призвал ЕС ввести санкции в отношении Шрёдера

Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей, в частности, Герхарда Шрёдера - важнейшего лоббиста Путина во всем мире.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил газете Bild, пишет DW.com.

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей.

"Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул глава украинского МИД.

После того, как в 2005 году Шрёдер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо о том, что газопровод "Северный поток-2" направлен на энергетическую зависимость государств ЕС от России.

Правительство Германии поддерживает строительство газопровода. Недавно канцлер Ангела Меркель заявила, что проект следует рассматривать с экономической, а не политической точки зрения.

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