Депардьє не полінувався прийти на вибори президента Росії

Французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство Росії, проголосував на виборах президента РФ на виборчій дільниці в посольстві в Парижі.



Він прийшов на виборчу дільницю близько 10:20 неділі, повідомляє РИА Новости.

Депардьє був у шкіряній куртці і темних окулярах, хоча в Парижі була негода.

Депардьє голосує НТВ

На запитання про те, з якими почуттями він віддавав свій голос, актор відповів, що "з патріотичними, з почуттям любові до Росії".





Як відомо, Жерар Депардьє отримав російське громадянство відповідно до указу глави Росії Володимира Путіна від 1 січня 2013 року.



18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.



За попередніми даними російського Центрвиборчкому, середня явка на вибори президента РФ склала більше 67%, а лідирує чинний президент РФ Володимир Путін.