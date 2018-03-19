Депардьє не полінувався прийти на вибори президента Росії

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Понеділок, 19 березня 2018, 09:28

Французький актор Жерар Депардьє, який має громадянство Росії, проголосував на виборах президента РФ на виборчій дільниці в посольстві в Парижі.

Він прийшов на виборчу дільницю близько 10:20 неділі, повідомляє РИА Новости.

Депардьє був у шкіряній куртці і темних окулярах, хоча в Парижі була негода.

Депардьє голосує
Депардьє голосує
НТВ

На запитання про те, з якими почуттями він віддавав свій голос, актор відповів, що "з патріотичними, з почуттям любові до Росії".



Як відомо, Жерар Депардьyo отримав російське громадянство відповідно до указу глави Росії Володимира Путіна від 1 січня 2013 року.

18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.

За попередніми даними російського Центрвиборчкому, середня явка на вибори президента РФ склала більше 67%, а лідирує чинний президент РФ Володимир Путін.

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Теми: Росія Франція вибори
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