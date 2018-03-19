Депардье не поленился прийти на выборы президента России

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Понедельник, 19 марта 2018, 09:28

Французский актёр Жерар Депардье, имеющий гражданство России, проголосовал на выборах президента РФ на избирательном участке в посольстве в Париже.

Он пришёл на избирательный участок около 10:20 воскресенья, сообщает РИА Новости.

Депардье быв в кожаной куртке и тёмных очках, хотя в Париже была непогода

Депардье голосует
Депардье голосует
НТВ

На вопрос о том, с какими чувствами он отдавал свой голос, актёр ответил, что "с патриотическими, с чувством любви к России".

Как известно, Жерар Дэпардьё получил российское гражданство в соответствии с указом главы России Владимира Путина от 1 января 2013 года.

18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

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Темы: Росcия Франция виборы
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