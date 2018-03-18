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До посольства РФ у Києві не пустили росіян. Біля входу "Путін" з ведмедем

Неділя, 18 березня 2018, 09:12
До посольства РФ у Києві не пустили росіян. Біля входу Путін з ведмедем

Поліція та націоналісти в неділю зранку не пустили до будівлі посольства РФ трьох росіян (двох чоловіків і жінку), які хотіли проголосувати на виборах.

Про це "Українській правді" повідомив представник ВГО "Сокіл" біля входу до посольства.

Як передає кореспондент УП, станом на 10:00 біля посольства РФ спокійно, будівля оточена співробітниками поліції та Нацгвардії.

 
Всі фото Ельдара Сарахмана, УП

З самого ранку поліція і Нацгвардія перекрила металевим парканом проїзд на ділянці Повітрофлотського проспекту до посольства.

 

Невдоволені водії змушені розвертатися, деякі сигналять.

Біля будівлі також присутні близько 30-40 представників Нацкорпусу і Нацдружин, 20-25 представників ВО "Свобода", 10-15 "Правого сектору", є також представники ВГО "Сокіл".

 

Націоналісти блокують входи та під'їзди до посольства.

 

Вони поставили біля будівлі бочку, привезли дрова й розклали багаття.

 

Також націоналісти поставили біля входу фігуру ведмедя з балалайкою, "ватніка" у ватних чоботах та "пам'ятник Путіну" в золоті з написом "х...ло".

 

На металевих решітках Нацгвардії висять плакати "Геть московських окупантів холуїв", "Ні виборам Путіна в Україні".

 

Вздовж проїжджої частини виставлені дерев'яні піддони з фотографіями загиблих під час бойових дій українцями.

 

ВО "Свобода" також поставила імпровізовану "виборчу дільницю" – намет із гербом Росії, біля якого лежить лопата з блінами. "Це для тих, хто хоче проголосувати", - пояснюють у наметі.

 

Конфліктів поки не було зафіксовано.

У той же час, як повідомляє посольство РФ в Україні в Twitter, в будівлі голосують співробітники посольства.

"Відповідно до регламенту о 08.00 за місцевим часом виборчу дільницю було відкрито", - відзначили в посольстві.

Як відомо, в Росії вимагали від Києва гарантувати безпеку для росіян, які 18 березня братимуть участь у виборах президента РФ на території України.

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що Україна не дозволить росіянам голосувати у консульствах РФ.

Посольство РФ в Україні висловило обурення у зв'язку з тим, що 18 березня в дипустанови РФ для голосування будуть допускатися виключно особи з дипломатичним статусом.

Ельдар Сарахман, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївРосіявибори
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