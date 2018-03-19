Порошенко: Результати "виборів" в окупованому Криму - "фількіна грамота"

Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Про це він заявив у своєму зверненні, відео якого опубліковав у Facebook його речник Святослав Цеголко.

"Говорячи відомим російським фразеологізмом, це є "фількіна грамота", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що Україна збільшить свої зусилля, у тому числі в міжнародних організаціях і судах, для припинення грубого порушення окупаційною владою прав людини в Криму.

"Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму, та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади", - сказав президент.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

"І не тільки за агресію проти України, але і за гібридну війну проти всієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, за придушення демократії в самій Росії", - зазначив він.

Порошенко подякував міжнародним партерам України за "чітку та безкомпромісну позицію", озвучену напередодні незаконних виборів про те, що їхні результати не будуть визнані.

Президент також привітав рішення ОБСЄ та інших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за голосуванням на півострові.

"Очікую, що в підсумковому звіті міжнародної місії буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму", - зазначив він.

За словами Порошенка, на мешканців Криму здійснювався шалений тиск, щоб вони брали участь у незаконному голосуванні.

"Їм погрожували, примушували, зазивали на так звані дільниці подарунками", - повідомив він.

Президент наголосив, що ані "зафіксована" явка, ані намальований результат не відповідають реальній активності мешканців півострова. Оприлюднені офіційні дані є нічим іншим, як фальсифікацією, яку Кремль тепер використовуватиме у гібридній інформаційній війні.

При цьому Порошенко поставив під сумнів легітимність усіх президентських виборів в Росії, а не лише в Криму.

"Це в цілому був політичний фарс, який не має нічого спільного з виборами в демократичному розумінні цього процесу. Це був вибір без вибору, без реальної політичної конкуренції, без свободи слова, без рівних можливостей", - заявив глава держави.

Як відомо, 18 березня в Росії відбулися вибори президента, Україна не дозволила рядовим росіянам голосувати на своїй території і протестувала проти голосування в анексованому Криму.



За попередніми даними російського Центрвиборчкому, середня явка на вибори президента РФ склала більше 67%, а лідирує чинний президент РФ Володимир Путін.

Євген Кізілов, УП