Порошенко: Результаты "выборов" в оккупированном Крыму - "филькина грамота"

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Об этом он заявил в своем обращении, видео которого опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Говоря известным российским фразеологизмом, это - "филькина грамота", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - сказал президент.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционноне давление на Кремль.

"И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, за подавление демократии в самой России", - отметил он.

Порошенко поблагодарил международных партеров Украины за "четкую и бескомпромиссную позицию", озвученную накануне незаконных выборов о том, что их результаты не будут признаны.

Президент также поприветствовал решение ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за голосованием на полуострове.

"Ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - отметил он.

По словам Порошенко, на жителей Крыма осуществлялся огромное давление, чтобы они участвовали в незаконном голосовании.

"Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что ни "зафиксированная" явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные являются ничем иным, как фальсификацией, которую Кремль теперь будет использовать в гибридной информационной войне.

При этом Порошенко поставил под сомнение легитимность всех президентских выборов в России, а не только в Крыму.

"Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - заявил глава государства.

Как известно, 18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

Евгений Кизилов, УП