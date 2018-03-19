Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: Результаты "выборов" в оккупированном Крыму - "филькина грамота"

Понедельник, 19 марта 2018, 09:40

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Об этом он заявил в своем обращении, видео которого опубликовал в Facebook его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

"Говоря известным российским фразеологизмом, это - "филькина грамота", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что Украина усилит свои действия, в том числе в международных организациях и судах, для прекращения грубого нарушения оккупационными властями прав человека в Крыму.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму, и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - сказал президент.

Порошенко призвал международных партнеров усилить санкционноне давление на Кремль.

"И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, за подавление демократии в самой России", - отметил он.

Порошенко поблагодарил международных партнеров Украины за "четкую и бескомпромиссную позицию", озвученную накануне незаконных выборов о том, что их результаты не будут признаны.

Президент также поприветствовал решение ОБСЕ и других международных партнеров не участвовать в наблюдении за голосованием на полуострове.

"Ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - отметил он.

По словам Порошенко, на жителей Крыма осуществлялся огромное давление, чтобы они участвовали в незаконном голосовании.

"Им угрожали, заставляли, зазывали на так называемые участки подарками", - сообщил он.

Президент подчеркнул, что ни "зафиксированная" явка, ни нарисованный результат не соответствуют реальной активности жителей полуострова. Обнародованные официальные данные являются ничем иным, как фальсификацией, которую Кремль теперь будет использовать в гибридной информационной войне.

При этом Порошенко поставил под сомнение легитимность всех президентских выборов в России, а не только в Крыму.

"Это в целом был политический фарс, не имеющий ничего общего с выборами в демократическом понимании этого процесса. Это был выбор без выбора, без реальной политической конкуренции, без свободы слова, без равных возможностей", - заявил глава государства.

Как известно, 18 марта в России состоялись выборы президента, Украина не позволила рядовым россиянам голосовать на своей территории и протестовала против голосования в аннексированном Крыму.

По предварительным данным российского Центризбиркома, средняя явка на выборы президента РФ составила более 67%, а лидирует действующий президент РФ Владимир Путин.

Евгений Кизилов, УП

Темы: ПорошенкоРосcияКрымвиборыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
Все новости...
Реклама: