НАПК проверит декларации Ляшко, Лозового, Шуфрича и других нардепов

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет полную проверку электронных деклараций 14-ти человек за 2015 и 2016 годы, среди которых нардепы Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Елена Сотник, Евгений Балицкий, Нестор Шуфрич и другие.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что сотрудники Нацагентства начнут проверку в отношении:

Депутата Малоданиловской объединенной территориальной общины Дергачевского района Харьковской области Александра Заболотного , за 2016 год. Начальника отдела розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции в Одесской области Департамента патрульной полиции Святослава Ильева , за 2015 год. Президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины Василия Куйбиды , за 2016 год. Народного депутата Украины VIII созыва Дмитрия Святаша , за 2015 и 2016 годы. Начальника следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Олега Трачука , за 2015 и 2016 годы. Директора Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины Петра Цыгикало , за 2015 и 2016 годы. Судьи Кировоградского районного суда Кировограда Ирины Антиповой , за 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Евгения Балицкого , за 2015 год. Народного депутата Украины VIII созыва Андрея Лозового , за 2015 года (исправленной). Народного депутата Украины VIII созыва Олега Ляшко , 2015 года (исправленного). Заведующего сектором по работе с персоналом территориального управления Государственной судебной администрации в Киеве Светланы Павлюк , за 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Елены Сотник , за 2015 и 2016 годы (исправленные).. Судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области Виктора Фомина , за 2015 и 2016 годы. Народного депутата Украины VIII созыва Нестора Шуфрича , за 2015 год (исправленной).

Сообщается, что проведение полных проверок начинается из-за информации о возможных недостоверных сведениях в декларациях, которая поступила в ведомство в виде обращений от юридических и физических лиц.

Начавшиеся проверки деклараций продлятся 60 календарных дней.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит полную проверку 456 электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2016 годы.