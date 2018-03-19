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Міністр Петренко має чимало готівки та в банках, а квартиру орендує

Понеділок, 19 березня 2018, 10:37
Міністр Петренко має чимало готівки та в банках, а квартиру орендує

Міністр юстиції Павло Петренко орендує квартиру в Києві та машину, маючи рахунки у трьох банках.

Про це свідчить його електронна декларація за 2017 рік, яку голова Мін'юсту подав 18 березня.

Павло Петренко володіє на Київщині земельною ділянкою в Старих Безрадичах площею 29 тисяч кв м (з березня 2008 року), а в Нових Петрівцях навпіл із сестрою Оксаною має 1497 кв м землі (з серпня 2013 року).

Із 1 березня 2017 року Павло Петренко орендує квартиру у Києві площею 150,8 кв м в іноземця Крістофера Брайана Девідсона Сміта  При цьому зареєстрований міністр у квартирі сестри площею 60,5 кв м без права проживання там (із 18.11.2016).

Павло Петренко володіє автомобілем Volkswagen Golf (2007 року випуску) та орендує Toyota Camry (2013 р.в.) у ТОВ "Адвокатська компанія "МЛГРУП".

Зарплата міністра за минулий рік склала 580 248 гривень (тобто понад 43 тисячі гривень щомісяця). Крім того, торік він отримав 2,1 млн гривень від відчуження рухомого майна

Готівкою Павло Петренко тримає 465 тисяч доларів, 80 тисяч євро й 100 тисяч гривень.

Він має рахунки в банках: у ПАТ "Державний ощадний банк України" – 994 885 доларів і 2 122 632 гривень; у ПАТ "Банк"Софійський" – 1 935 доларів і 50 гривень; у "Приватбанку" 353 євро, 7 069 гривень та 6 доларів. При цьому з 2015 року внески Петренка в Ощадбанку зросли, а в Приватбанку – скоротилися.  

За 2017 рік Петренко отримав 1 672 715 гривень як проценти з Ощадбанку. З 1 січня 2018 року міністр отримав там ще 363 151 гривню відсотків.

Із цінностей Петренко задекларував дві картини, дві ікони, колекцію з 16 гравюр, два чоловічих годинники – Ulysse Nardin та Perrelet.

Павло Петренко також володіє чвертю прав на знак для товарів і послуг.

Влітку минулого року Національне агентство із запобігання корупції виявило три неспівпадіння даних у декларації Петренка за 2015 рік.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Петренкодекларації
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