У министра Петренко немало налички и в банках, но квартиру он арендует

Министр юстиции Павел Петренко арендует квартиру в Киеве и машину, имея счета в трех банках.



Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2017 год, которую глава Минюста подал 18 марта.



Павел Петренко в Киевской области владеет земельным участком в Старых Безрадичах площадью 29 тысяч кв м (с марта 2008 года), а в Новых Петровцах пополам с сестрой Оксаной имеет 1497 кв м земли (с августа 2013 года).



С 1 марта 2017 года Павел Петренко арендует квартиру в Киеве площадью 150,8 кв м у иностранца Кристофера Брайана Дэвидсона Смита. При этом зарегистрирован министр в квартире сестры площадью 60,5 кв м без права проживания там (с 18.11.2016).



Павел Петренко владеет автомобилем Volkswagen Golf (2007 года выпуска) и арендует Toyota Camry (2013 г.в.) у ООО "Адвокатская компания "МЛГРУП".



Зарплата министра за прошлый год составила 580 248 гривен (то есть более 43 тысяч гривен ежемесячно). Кроме того, в прошлом году он получил 2,1 млн гривен от отчуждения движимого имущества.



Наличными Павел Петренко держит 465 тысяч долларов, 80 тысяч евро и 100 тысяч гривен.



Он имеет счета в банках: в ПАО "Державний ощадний банк України" – 994 885 долларов и 2 122 632 гривен; в ПАО "Банк "Софійський" – 1 935 долларов и 50 гривен, в "Приватбанке" 353 евро, 7 069 гривен и 6 долл. При этом с 2015 года вклады Петренко в Ощадбанке выросли, а в Приватбанке – сократились.



За 2017 год Петренко получил 1 672 715 гривен как проценты из Ощадбанка. С 1 января 2018 год министр получил там еще 363 151 гривну процентов.



Из ценностей Петренко задекларировал две картины, две иконы, коллекцию из 16 гравюр, две пары мужских часов – Ulysse Nardin и Perrelet.



Павел Петренко также обладает четвертью прав на товарный знак.



Летом прошлого года Национальное агентство по предупреждению коррупции обнаружило три несовпадения данных в декларации Петренко за 2015 год.