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Члени ГО вимагають цього тижня скасувати їм подачу е-декларацій

Понеділок, 19 березня 2018, 12:38

Низка громадських організацій вимагають від парламенту цього тижня скасувати декларування для членів ГО.

Про це йдеться у зверненні, опублікованому на сайті Реанімаційного пакету реформ.   

Вказується, що "вимога скасувати декларування для громадських активістів включена до цьогорічних пріоритетів групи Послів G7 з підтримки України".

"Неодноразово закликав скасувати відповідні норми і Європейський Союз, востаннє на цьому наголошувала під час візиту до України Федеріка Могеріні. Окрім цього, скасувати обов’язок подавати електронні декларації для громадських активістів рекомендували експерти GRECO та ОЕСР. Група держав Ради Європи проти корупції у своєму звіті відзначала дискримінаційність вищезгаданих норм та їх спрямованість на "залякування" активістів", - йдеться у заяві.

"Скасувати ці норми, щоб вони набули чинності до 1 квітня цього року, можна шляхом прийняття законопроекту 6271, який знімає зобов’язання подавати електронні декларації без запровадження додаткового звітування для громадських організацій. Крім того, важливо також скасувати обов’язок подавати електронні декларації для іноземців у наглядових радах державних підприємств", - заявляють  громадські організації.

В заяві вказується, що необхідно, щоб зміни до Закону "Про запобігання корупції" набули чинності до 1 квітня і позитивне голосування за законопроект 6271 в цілому саме пленарного тижня 19-23 березня є "безальтернативним варіантом".

Заяву підтримали члени 27 громадських організацій.

Як відомо, 27 березня 2017 року Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував цю ініціативу. Президент згодом попросив депутатівскасувати відповідну вимогу.

Пізніше він запропонував замінити обов'язкову подачу декларацій громадськими активістами на обов'язкове звітування.

Теми: деклараціїВерховна Рада
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