Члены ОО требуют на этой неделе отменить им подачу деклараций

Ряд общественных организаций требуют от парламента на этой неделе отменить декларирование для членов ОО.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Реанимационного пакета реформ.

Указывается, что "требование отменить декларирование для общественных активистов включена в нынешние приоритеты группы Послов G7 по поддержке Украины".

"Неоднократно призывал отменить соответствующие нормы и Европейский Союз, в последний раз это подчеркивала во время визита в Украину Федерика Могерини. Кроме этого, отменить обязанность подавать электронные декларации для общественных активистов рекомендовали эксперты GRECO и ОЭСР. Группа государств Совета Европы против коррупции в своем отчете отмечала дискриминационность вышеупомянутых норм и их направленность на "запугивание" активистов", - говорится в заявлении.

"Отменить эти нормы, чтобы они вступили в силу до 1 апреля этого года, можно путем принятия законопроекта 6271, который снимает обязательства подавать электронные декларации без введения дополнительного отчетности для общественных организаций. Кроме того, важно также отменить обязанность подавать электронные декларации для иностранцев в наблюдательных советах государственных предприятиях", - заявляют общественные организации.

В заявлении указывается, что необходимо, чтобы изменения в Закон "О предупреждении коррупции" вступили в силу до 1 апреля и положительное голосование за законопроект 6271 в целом именно на пленарной неделе 19-23 марта является "безальтернативным вариантом".

Заявление поддержали члены 27 общественных организаций.

Как известно, 27 марта 2017 Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций обязаны подавать электронные декларации.

Евросоюз раскритиковал эту инициативу. Президент впоследствии попросил депутатов скасуваты соответствующее требование.

Позже он предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательную отчетность.