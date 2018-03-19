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Гройсман включився у ситуацію із обшуками в "Новій пошті"

Понеділок, 19 березня 2018, 13:33
Гройсман включився у ситуацію із обшуками в Новій пошті

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що буде розбиратися з ситуацією з обшуками в компаніях, зокрема, в "Новій пошті".

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Минулого тижня відбулася низка обшуків у компаніях. Я буду захищати легальний бізнес і нам потрібно розібратися, що відбувається. Щоб силовики не використовували владні повноваження. Тому я доручаю Міністерству юстиції спільно з бізнес-омбудсменом та урядовим офісом інвестицій проаналізувати цю ситуацію. Поспілкуватися з силовими структурами та представниками бізнесу, щоб ми зробили попередні висновки", - написав він.

"І далі всі питання мають бути предметом обговорення на одному із перших засідань комісії, яка утворена для реалізації закону по #МаскиШоуСтоп", - додав Гройсман.

Як відомо, 17 березня прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявила, що після обшуків в офісних та складських приміщеннях "Нової пошти" та споріднених з нею підприємств повідомлення про підозру не складалися та запобіжні заходи не обиралися.

"За результатами проведених обшуків виявлено та вилучено документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ "Нова Пошта" і зазначених вище підприємств та готівкові грошові кошти, які не обліковані та не оприбутковані в касі та в бухгалтерських документах", - повідомила вона.

16 березня представники Генеральної прокуратури провели близько 15 обшуків складських та офісних приміщень ТОВ "Нова пошта" у Києві, Полтаві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі.

Сарган повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко взяв під особистий контроль розслідування вказаного кримінального провадження.

Читайте також інтерв'ю зі співвласником "Нової пошти": Я не вірю у випадковості 

Українська правда

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Теми: Гройсманбізнесобшуки
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