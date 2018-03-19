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Гройсман включился в ситуацию с обысками в "Новой почте"

Понедельник, 19 марта 2018, 13:33
Гройсман включился в ситуацию с обысками в Новой почте

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что будет разбираться с ситуацией с обысками в компаниях, в частности в "Новой почте".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"На прошлой неделе состоялся ряд обысков в компаниях. Я буду защищать легальный бизнес и нам нужно разобраться, что происходит. Чтобы силовики не использовали властные полномочия. Поэтому я поручаю Министерству юстиции совместно с бизнес-омбудсменом и правительственным офисом инвестиций проанализировать эту ситуацию. Пообщаться с силовыми структурами и представителями бизнеса, чтобы мы сделали предварительные выводы", - написал он.

"И дальше все вопросы должны быть предметом обсуждения на одном из первых заседаний комиссии, образованной для реализации закона по #МаскиШоуСтоп", - добавил Гройсман.

Как известно, 17 марта пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что после обысков в офисных и складских помещениях "Новой почте" и родственных ей предприятий сообщение о подозрении не складывались и меры предосторожности не избирались.

"По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято документы о финансово-хозяйственной деятельности ООО "Новая Почта" и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенных но не оприходованы в кассе и в бухгалтерских документах", - сообщила она.

16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая почта" в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

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Украинская правда
Темы: Гройсманбизнесобыски
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