Голова Миколаївської ОДА про смерть Волошина: Не тиражуйте незрозумілі речі

Голова Миколаївської обласної адміністрації Олексій Савченко заявляє, що дізнався про самогубство в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина, коли проходив лікування, і не може повірити у це.

Про це він повідомив у Facebook.

"Трагічна новина про смерть справжнього Героя і щирого патріота Владислава Волошина застала мене під час проходження курсу лікування, і я досі не можу в це повірити", - написав Савченко.

Він додав, що це стало для нього ударом.

Разом з тим голова ОДА закликав не поширювати телефонну переписку Волошина, де згадується Савченко, тендери, перевірка НАБУ реконструкції летовища, а також є документи від ОДА.

"Вчорашня трагічна подія досі не вкладається в голові. Багато з тих, хто навіть не був знайомий із Владом і його роботою на підприємстві, почали розповсюджувати різну нісенітницю про якісь мільйонні тендери та інше.

Дехто взявся тиражувати телефонну переписку Влада, як я зрозумів, з колишніми керівниками КП "Миколаївський міжнародний аеропорт", які й натворили на підприємстві казна-що", - написав Савченко.

"Припиніть займатися незрозумілими речами. Є правоохоронні органи, які об’єктивно і неупереджено розберуться в тому, що сталося. Чекаю офіційної позиції від компетентних органів і всі, хто причетний до того, що сталося, незважаючи ні на які нюанси, обов’язково понесуть відповідальність", - написав голова ОДА.

У своєму пості він охарактеризував Волошина, як "справжнього, порядного, світлого", "принципового", "гордого", "цілеспрямованого".

За словами Савченка, Волошин "будував плани на майбутнє, одним з етапів в яких був запуск миколаївського аеропорту".

Разом з тим у соцмережі є повідомлення, де Савченка називають убивцею. Мовляв, спершу голова ОДА доручив обрати конкретну компанію для реконструкції аеропорту, а потім, коли там знайшли порушення, сам доручив Волошину виправити цю ситуацію.

19 березня під будівлю Миколаївської РДА невідомі принесли паперові літачки. Однак їх швидко зібрали і викинули у смітник.

"Українська правда" звернулася до Савченка по коментарі.

Як відомо, 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Він не залишив передсмертної записки і не повідомив медикам "швидкої" причини свого вчинку, хоча на момент їх приїзду був живим. Але є переписка з телефону Волошина, де він згадував своє призначення, перевірку в аеропорту і заявляв про намір вчинити самогубство.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили. Волошин катапультувався і приземлився на окупованій території. За координації куратора зі штабу АТО йому вдалося вибратися до позицій ЗСУ.

З армії звільнився через сімейні обставини. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

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