Глава Николаевской ОГА о смерти Волошина: не тиражируйте непонятные вещи

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Понедельник, 19 марта 2018, 14:52

Председатель Николаевской областной администрации Алексей Савченко заявляет, что узнал о самоубийстве и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина в больнице и не может поверить в это.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Трагическая новость о смерти настоящего Героя и искреннего патриота Владислава Волошина застала меня во время прохождения курса лечения, и я до сих пор не могу в это поверить", - написал Савченко.

Он добавил, что это стало для него ударом.

Вместе с тем председатель ОГА призвал не распространять телефонную переписку Волошина, где упоминается Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, а также документы от ОГА.

"Вчерашнее трагическое событие до сих пор не укладывается в голове. Многие из тех, кто даже не был знаком с Владом и его работой на предприятии, начали распространять различную чушь о каких-то миллионных тендерах и прочее.

Некоторые взялись тиражировать телефонную переписку Влада, как я понял, с бывшими руководителями КП "Николаевский международный аэропорт", которые и натворили на предприятии невесть что", - написал Савченко.

"Прекратите заниматься непонятными вещами. Есть правоохранительные органы, которые объективно и беспристрастно разберутся в случившемся. Жду официальной позиции компетентных органов и все, кто причастен к тому, что произошло, несмотря ни на какие нюансы, обязательно понесут ответственность", - написал глава ОГА.

В своем посте он охарактеризовал Волошина, как "настоящего, порядочного, светлого", "принципиального", "гордого", "целенаправленного".

По словам Савченко, Волошин "строил планы на будущее, одним из этапов в которых был запуск николаевского аэропорта".

Вместе с тем в соцсети есть сообщения, где Савченко называют убийцей. Мол, сначала председатель ОГА поручил выбрать конкретную компанию для реконструкции аэропорта, а затем, когда там нашли нарушения, сам поручил Волошину исправить эту ситуацию.

19 марта под здание Николаевской РГА неизвестные принесли бумажные самолетики. Однако их быстро собрали и выбросили в мусорник.

"Украинская правда" обратилась к Савченко по комментарии. 

Как известно, 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.   

Он не оставил предсмертной записки и не сообщил медикам "скорой" причины своего поступка, хотя на момент их приезда был жив.

Но есть переписка с телефона Волошина, где он вспоминал свое назначение, проверку в аэропорту и заявлял о намерении совершить самоубийство.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации.  Во время службы совершил 33 боевых вылета. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили.

Волошин катапультировался и приземлился на оккупированной территории. При координации куратора из штаба АТО ему удалось выбраться к позициям ВСУ.

Из армии уволился по семейным обстоятельствам. Награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

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Украинская правда 
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Темы: Николаев аэропорт
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