Порошенко: Україна нарешті отримає "Джавеліни"

Президент Петро Порошенко заявив про отримання Україною переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" зі США.

Про це він написав у Facebook.

"Надихаюча новина з США - Україна отримає те, про що давно говорили, але не підтверджували - "Джавеліни"!", - повідомив Порошенко.

"Згідно з моїми домовленостями з американським керівництвом та завдяки двопартійній підтримці Конгресу це стає реальністю. Фронт міжнародної оборонної підтримки України відкрито!", - додав президент.

За його словами, ця зброя в руках українських військових стане додатковим стримуючим аргументом проти російської агресії на Донбасі.

Як повідомлялося, 1 березня Держдеп США схвалив пропонований продаж Україні переносних протитанкових ракетних комплексів "Джавелін" на суму $47 мільйонів.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.

Як відомо, 23 грудня у Держдепі США заявили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".

У Кремлі у відповідь на рішення США пригрозили кровопролиттям на Донбасі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що зброя, яку США надасть Україні, використовуватиметься лише в разі провокацій з боку бойовиків, але не для ескалації конфлікту на Донбасі.

Також повідомлялося, що США переживають через те, що американські військові технології можуть потрапити до російських військових.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Раніше повідомлялося, що у проекті бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.