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ГПУ розбереться з погрозами адвокатів Януковича на адресу колеги

П'ятниця, 2 березня 2018, 12:59

Генеральна прокуратура відкрила провадження за фактом перешкоджання захисниками екс-президента Віктора Януковича державному адвокату Івану Ангеліну.

Про це йдеться у відповіді ГПУ на звернення народного депутата Мустафи Найєма, яку він опублікував у Facebook.

"Деякий час тому я публікував історію про те, як двоє адвокатів Віктора Януковича намагалися позбавити єдиного джерела доходів сім'ю переселенців із Горлівки, тому що глава цієї сім'ї – адвокат центру безоплатної допомоги – порушив плани президента-утікача поскаржитися в ЄСПЛ", – нагадав Найєм.

"Після цієї публікації адвокати Віктора Януковича не лише не заспокоїлися, а й посилили тиск, в тому числі, погрожуючи окремим адвокатам фізичною розправою і тиснучи на представників органів адвокатського самоврядування", – заявив він.

Найєм, вважаючи такі дії "бандитизмом", звернувся до Генпрокуратури з заявою про злочин.

У результаті ГПУ відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності адвоката від держустанови "Центр безоплатної правової допомоги" Івана Ангеліна.

 

Проведення досудового слідства доручено Головному управлінню Національної поліції в Києві.

14 лютого Найєм повідомляв, що захисники Віктора Януковича намагаються позбавити Ангеліна права на адвокатську діяльність під приводом порушення ним правил адвокатської етики.

Ангелін був залучений до справи Януковича як безкоштовний захисник, адже адвокати Просянюк і Горошинський неодноразово не з'являлися до суду і не мали права представляти інтереси екс-президента.

Просянюк і Горошинський намагалися завадити проведенню судового засідання про дозвіл на заочне розслідування відносно Януковича.

На думку Найєма, рішення суду про проведення заочного досудового розслідування від 7 лютого завадило планам Януковича та його захисників "зірвати розгляд справи".

Під час засідання між платними адвокатами і звинуваченням стався конфлікт, а пізніше захисники заявили про співпрацю Ангеліна з прокуратурою

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЯнуковичГенпрокуратураНайєм
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