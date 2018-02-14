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Найєм звернувся до Мін'юсту щодо тиску на безоплатного адвоката Януковича

Середа, 14 лютого 2018, 20:25

Народний депутат України Мустафа Найєм направив звернення до Міністра юстиції Павла Петренка щодо тиску на безоплатного адвоката Януковича Івана Ангеліна.

Депутатське звернення Найєм опублікував у Facebook.

"На даний момент захисники Віктора Януковича, використовуючи свій вплив та зв’язки, намагаються позбавити адвоката Ангеліна І. свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, безпідставно обвинувачуючи його у грубому порушенні правил адвокатської етики", – йдеться в зверненні.

Найєм зазначає, що адвокати Просянюк та Горошинський "намагалися перешкодити проведенню судового засідання" щодо надання прокуратурі дозволу на здійснення заочного розслідування.

Іван Ангелін був залучений тоді як безоплатний захисник через те, що вищезгадані адвокати неодноразово не з’являлись до суду.

Найєм також додає, що обидва захисники не мали права представляти інтереси Януковича, бо повноваження Просянюк обмежив сам екс-президент, а Горошинський був відведений судом у зв’язку з тим, що він захищав потерпілого в цьому ж провадженні.

"Оскільки Горошинський О. та Просянюк О. не мали статусу адвокатів Віктора Януковича у даному розгляді і порушували дисципліну під час засідання, після декількох попереджень судді їх було видалено із залу працівниками Національної поліції", – пише нардеп.

На думку Найєма, рішення суду, яким було дозволено проведення заочного досудового розслідування, "завадило планам Віктора Януковича та його захисників зірвати розгляд справи".

Тоді під час засідання між платними адвокатами та обвинуваченням стався конфлікт, а захисники пізніше заявили про співпрацю Ангеліна з прокуратурою.

"Вважаю такий тиск на адвоката Ангеліна Івана Ігоровича неприпустимим", – підсумував Найєм, звернувшись до очільника Мінюсту з проханням вжити необхідні заходи реагування та висловити позицію з цього приводу.

Як повідомив УП сам Горошинський, він справді просив про притягнення Ангеліна до дисциплінарної відповідальності.

"Але рішення про те, якою вона буде, приймає комісія", – зазначив він і пояснив, що дисциплінарна відповідальність передбачає догану, тимчасове призупинення адвокатських повноважень, а "вищою мірою" є позбавлення ліцензії.

Як відомо, 7 лютого суд дозволив здійснити заочне досудове розслідування щодо екс-президента Віктора Януковича, екс-глави СБУ Олександра Якименка та екс-першого заступника СБУ Володимира Тоцького у іншій справі стосовно розстрілів на Майдані.

Адвокат Ольга Просянюк тоді розповіла, що її разом із колегою вивели із зали засідання суду.

У Генпрокуратурі пояснили, що платних адвокатів Януковича вивели із зали засідання, оскільки вони намагалися зірвати судове засідання, викрикуючи образи в бік суду та обвинувачення.

У ГПУ також розповіли, що Янукович обмежив повноваження адвокатів, а Горошинський, крім того, є адвокатом екс-беркутівців, через що суд і прокуратура вбачали конфлікт інтересів, що стало причиною відводу.

Адвокат Олександр Горошинський пізніше звинуватив Ангеліна в тому, що той працює у змові з Генеральною прокуратурою.

Адвокати Януковича також звернулись до Ради адвокатів стосовно "порушення адвокатом Ангеліним Правил адвокатської етики та стандартів надання безоплатної правової допомоги".

Іван Ангелін стверджував у коментарі УП, що діяв виключно на користь підзахисного і жодним чином не співпрацював з обвинуваченням.

Соня Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НайємМін'юстЯнуковичсуд
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