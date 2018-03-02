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У Росії Грибу продовжили арешт ще на два місяці

П'ятниця, 2 березня 2018, 13:32

Російський суд продовжив арешт до 4 травня українцю Павлу Грибу, який був викрадений у Білорусі у серпні минулого року.

Про це повідомив у Facebook батько хлопця Ігор Гриб.

"Рівно 6 місяців і 1 тиждень Павло знаходиться під вартою. Сьогоднішнє рішення районного суду м.Краснодар - до 4 травня залишити під арештом", - написав він.

"Слідчий (дивись фото) доводить про відсутність у Павла хвороби, надаючи суду довідки з такими гарними результатами, яких у сина ніколи не було. В той же час, на всі скарги сина реакції адміністрації СІЗО немає", - додав він.

За словами батька, ліки, які були придбані власним коштом, Павлу Грибу не дають, а його скарги на погане самопочуття, сильний біль в животі та шлунку, загальну слабкість не реєструються

"Нема скарг - нема і відповідальності адміністрації СІЗО", - прокоментував батько українця.

 
 
фото Ігора Гриба

Також він додав, що на сина чиниться постійний психологічний тиск, але зазначив, що боротьба триває.

Раніше повідомлялося, що на суд над Грибом у Росії не пускають консулів.

Як відомо, Павло Гриб зник 24 серпня 2017 року у Білорусі. За його словами, на автостанції Гомеля його викрали невідомі люди в цивільному і передали іншим невідомим людям у якомусь лісі. Більше доби його тримали в приміщенні без вікон, після чого відвезли до Смоленської області, де "законно" оформили арешт.

Білорусь своєї вини у викраденні українця російськими спецслужбами не визнає.

Адвокат Гриба Андрій Сабінін після ознайомлення з матеріалами справи, повідомляв, що російський суд заочно виніс рішення про його затримання на два місяці ще 17 серпня, до моменту прибуття хлопця в Гомель.

Наразі він перебуває в краснодарському СІЗО. Влада Росії намагається звинуватити його у тому, що він планував  підрив на шкільній лінійці в Сочі.

15 грудня 2017 року суд Краснодару продовжив термін утримання під вартоювикраденого російськими спецслужбами українця до 4 березня 2018 року.

1 лютого російський суд відмовив в апеляції щодо запобіжного засобу у вигляді тримання під вартою для Павла Гриба, який утримується у Краснодарському СІЗО.

Гриб страждає від портальної гіпертензії та потребує щоденного прийому спеціальних ліків, ЄСПЛ кілька разів просив Росію надати інформацію про його стан здоров'я.

Генконсульство України також неодноразово направляло звернення до російської сторони про можливість обстеження юнака.

Проте, так і не отримавши відповіді, Україна вирішила самовільно відправити групу лікарів, яких до українця не пустили.

В РФ відповідали, що в українця Гриба немає проблем зі здоров’ям.

Українська правда

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Теми: РосіяУкраїнасудполітв'язні
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