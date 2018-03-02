Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік

Президент США Дональд Трамп продовжив на рік санкції проти Росії через її анексію Криму та агресію в Україні.

Про це повідомляється на сайті Білого Дому.

"Відповідно до розділу 202(d) Національного закону про надзвичайний стан я продовжую на 1 рік національний надзвичайний стан, проголошений у наказі 13660", - йдеться у повідомленні.

У документі зазначається, що дії РФ в Україні включно з анексією Криму та агресією на Донбасі "продовжують підривати демократичні процеси та інститути в Україні; загрожувати її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності; і сприятимуть незаконному привласненню активів держави".

Як відомо, США ввели санкції проти Росії у 2014 році через незаконну анексію Криму, пізніше розширювали і продовжували їх декілька разів.

Міністерство фінансів США опублікувало так звану "кремлівську доповідь" про можливість введення нових санкцій проти російських олігархів і людей з близького оточення президента Росії Володимира Путіна.

У списку 96 російських олігархів, чий статок оцінюється в суму понад $1 млрд. Крім того, в списку 114 прізвищ чиновників, а також керівників державних компаній.

Путін в свою чергу заявив, що так званий "кремлівський список" ускладнює російсько-американські відносини, але поки РФ відповідати на цей "недружній крок" не буде.

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