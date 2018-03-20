Клімкін запропонував посилити тиск на Росію

Після атаки з отруйним газом у Великій Британії Захід повинен був побачити, що для РФ не існує "червоних ліній" та посилити тиск на Москву.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Мова йде про всеосяжну та скоординовану відповідь. Без такої відповіді, без певного роду платформи для трансатлантичного співтовариства – а я бачу Україну важливою частиною трансатлантичної спільноти – Росія спробує втрутитися в демократичні інститути. Тому нам потрібна жорстка відповідь на загрозу Росії", – наголосив міністр.

Глава українського МЗС запропонував запровадити цілеспрямовані санкції.

"Могло б бути більше політичного тиску. Варіантів, щоб протистояти російським нетрадиційним загрозам, може бути багато: у сфері енергетики, у кібергалузі та в інших сферах", – підкреслив він.

Дієвим Клімкін вважає бойкот Чемпіонату світу з футболу.

"З самого початку не було повного розуміння поведінки Росії та її намірів, тому багатьом людям був потрібен час, щоб зрозуміти, що таке РФ та її режим. Проте зараз ставлення у ЄС змінюється. У Європі готові до єдиної відповіді", – переконаний дипломат.

Раніше Клімкін підтримав думку Британії, що отруєння екс-шпигуна Скрипаля є справою рук Кремля, і закликав позбавити РФ права проведення ЧС з футболу.

Як відомо, 12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".