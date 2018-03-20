Клімкін запропонував посилити тиск на Росію

Після атаки з отруйним газом у Великій Британії Захід повинен був побачити, що для РФ не існує "червоних ліній" та посилити тиск на Москву.

Про це голова МЗС України Павло Клімкін заявив в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Мова йде про всеосяжну та скоординовану відповідь. Без такої відповіді, без певного роду платформи для трансатлантичного співтовариства – а я бачу Україну важливою частиною трансатлантичної спільноти – Росія спробує втрутитися в демократичні інститути. Тому нам потрібна жорстка відповідь на загрозу Росії", – наголосив міністр.

Глава українського МЗС запропонував запровадити цілеспрямовані санкції.

"Могло б бути більше політичного тиску. Варіантів, щоб протистояти російським нетрадиційним загрозам, може бути багато: у сфері енергетики, у кібергалузі та в інших сферах", – підкреслив він.

Дієвим Клімкін вважає бойкот Чемпіонату світу з футболу.

"З самого початку не було повного розуміння поведінки Росії та її намірів, тому багатьом людям був потрібен час, щоб зрозуміти, що таке РФ та її режим. Проте зараз ставлення до ЄС змінюється. У Європі готові до єдиної відповіді", – переконаний дипломат.

Раніше Клімкін підтримав думку Британії, що отруєння екс-шпигуна Скрипаля є справою рук Кремля, і закликав позбавити РФ права проведення ЧС з футболу.

Як відомо, 12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Скрипаля та його доньки.

Як повідомлялося, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

17 березня Росія оголосила про висилку 23 дипломатичних співробітників посольства Великої Британії в Москві, а також відкликала згоду на відкриття та функціонування генерального консульства Британії в Санкт-Петербурзі. Окрім того в МЗС РФ повідомили про закриття Британської Ради в Росії.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".