Климкин предложил усилить давление на Россию

После атаки с ядовитым газом в Великобритании Запад должен был увидеть, что для РФ не существует "красных линий" и усилить давление на Москву.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин заявил в интервью Deutsche Welle.

"Речь идет о всеобъемлющем и скоординированном ответе. Без такого ответа, без определенного рода платформы для трансатлантического сообщества - а я вижу Украину важной частью трансатлантического сообщества – Россия попытается вмешаться в демократические институты. Поэтому нам нужен жесткий ответ на угрозу России", – подчеркнул министр .

Глава украинского МИД предложил ввести целенаправленные санкции.

"Могло бы быть больше политического давления. Вариантов, чтобы противостоять российским нетрадиционным угрозам, может быть много: в сфере энергетики, кибертехнологий и в других сферах", – подчеркнул он.

Действенным Климкин считает бойкот Чемпионата мира по футболу.

"С самого начала не было полного понимания поведения России и ее намерений, поэтому многим людям требовалось время, чтобы понять, что такое РФ и ее режим. Однако сейчас отношение к ЕС меняется. В Европе готовы к единому ответу", – убежден дипломат.

Ранее Климкин поддержал мнение Британии, что отравление экс-шпиона Скрипаля является делом рук Кремля, и призвал лишить РФ права проведения ЧМ по футболу.

Как известно, 12 марта Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства Скрипаля и его дочери.

Как сообщалось, Великобритания высылает из страны 23 российских дипломатов и прекращает все дипломатические контакты с РФ на высоком уровне из-за отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

17 марта Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании в Москве, а также отозвала согласие на открытие и функционирования генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того в МИД РФ сообщили о закрытии Британского Совета в России.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах: "История двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".