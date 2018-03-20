Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ і Китай заблокували скликання Радбезу ООН по Сирії

Вівторок, 20 березня 2018, 03:45

Представники РФ і Китаю заблокували проведення засідання Радбезу ООН, на якому мали заслухати комісара організації з прав людини Зейда Раад аль-Хусейна щодо ситуації в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не бачимо жодних підстав для цієї зустрічі, оскільки права людини не є предметом порядку денного Ради Безпеки", - заявив заступник постійного представника РФ при ООН Геннадій Кузьмін.

Франція, яка була ініціатором засідання, вважає, що Рада повинна мати всю необхідну інформацію для розуміння кризи, яку вона вивчає, зокрема, щодо прав людини.

Але представник Росії виступив за проведення процедурного голосування, у результаті якого не вистачило одного голосу для проведення засідання.

"За" проголосували Велика Британія, США, Франція, Нідерланди, Швеція, Польща, Перу і Кувейт, "проти" - Росія, Китай, Казахстан і Болівія, три країни утрималися.

Повідомляється, що всі, хто проголосував "за", крім Кувейту, пізніше провели неофіційну зустріч, на якій також очікувався виступ аль-Хусейна.

Як відомо, щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, унаслідок авіаударів по сирійському району Східна Гута.

Як повідомлялось, унаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по контрольованому повстанцями району Східна Гута загинуло більше 800 мирних жителів.

24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяООНРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
16:00
ВООЗ фіксує сплеск респіраторних і шлункових захворювань у Газі
15:41
фотоГУР атакувало податкову систему Росії
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
Усі новини...
Реклама: