РФ і Китай заблокували скликання Радбезу ООН по Сирії

Представники РФ і Китаю заблокували проведення засідання Радбезу ООН, на якому мали заслухати комісара організації з прав людини Зейда Раад аль-Хусейна щодо ситуації в Сирії.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми не бачимо жодних підстав для цієї зустрічі, оскільки права людини не є предметом порядку денного Ради Безпеки", - заявив заступник постійного представника РФ при ООН Геннадій Кузьмін.

Франція, яка була ініціатором засідання, вважає, що Рада повинна мати всю необхідну інформацію для розуміння кризи, яку вона вивчає, зокрема, щодо прав людини.

Але представник Росії виступив за проведення процедурного голосування, у результаті якого не вистачило одного голосу для проведення засідання.

"За" проголосували Велика Британія, США, Франція, Нідерланди, Швеція, Польща, Перу і Кувейт, "проти" - Росія, Китай, Казахстан і Болівія, три країни утрималися.

Повідомляється, що всі, хто проголосував "за", крім Кувейту, пізніше провели неофіційну зустріч, на якій також очікувався виступ аль-Хусейна.

Як відомо, щонайменше 30 людей загинули в суботу, 17 березня, унаслідок авіаударів по сирійському району Східна Гута.

Як повідомлялось, унаслідок інтенсивних ударів сирійського режиму по контрольованому повстанцями району Східна Гута загинуло більше 800 мирних жителів.

24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.